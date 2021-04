Estremo Oriente russo Paura per il pesce mostruoso, ma era un semplice aptocyclus ventricosus Pescatori terrorizzati sull’isola di Sakhalin per una creatura mai vista, poi gli esperti hanno rassicurato: è un comune pesce rana

Condividi

Una creatura nera con una grande bocca e ventose sul corpo ha terrorizzato i pescatori dell’isola di Sakhalin. Sono rimasti sconvolti perché hanno visto per la prima volta una cosa del genere, e, per lo shock per alcuni minuti non hanno nemmeno capito se la creatura marina potesse essere pericolosa e cosa fare con essa. Gli esperti, che hanno visto il filmato, si sono affrettati a risolvere il mistero. Dicono che non è né un mostro né un mutante, ma un comune pesce rana, che si riconosce proprio per la presenza delle ventose sul ventre.