Big Tech Fintech, stretta di Pechino contro Alipay: deve smembrare le attività Ordine del governo di scindere l'app (oltre un miliardo di utenti solo in Cina) che offre due tipi di prestiti. Crolla il titolo di Alibaba in borsa

Pechino vuole smembraredi proprietà del gruppo Ant di Jack Ma, il fondatore di Alibaba, ricostruisce il Financial Times. Alipay non ha rilasciato commenti su questo ordine del governo.Il gruppo dovrebbe creare un'app separata per l'attività di prestito, su ordine dei regolatori cinesi, che hanno già stabilito la divisione del back-end di due attività di prestito, Huabei - simile a una carta di credito tradizionale - e Jiebei, che concede piccoli prestiti non garantiti, dal resto delle offerte finanziarie che coinvolgono azionisti esterni.Ora, prosegue il quotidiano finanziario, i funzionari vogliono che anche le due aziende siano suddivise in un'app indipendente. Il piano richiederebbe inoltre ad Ant di consegnare i dati degli utenti a una nuova joint-venture di valutazione del credito che sarebbe in parte di, secondo fonti vicine al dossier. Una notizia che ha avuto un contraccolpo sui titoli delle aziende tech a Hong Kong con il calo di quasi il 6% di Alibaba.L'ordine è arrivato nell'ambito di una stretta avviata dal Partito Comunista contro le aziende tech del Paese, con la quale il governo tenta di. Alipay, oltre al miliardo di utenti in Cina, è presente anche in altre nazioni asiatiche inclusa l'India. "Il governo crede che il potere di monopolio delle big tech derivi dal loro controllo dei dati", ha detto al giornale una fonte vicina ai regolatori finanziari.La stretta cinese nei confronti del settore tech è iniziata nel novembre scorso, quando regolatori hanno ordinato la sospensione di un debutto record in Borsa - 37 miliardi di dollari - della conglomerata fintech di Alibaba, dopo che il fondatore Jack Ma aveva criticato il governo per aver soffocato l'innovazione.L'impero commerciale di Ma è stato preso di mira in una ampia azione contro aziende tecnologiche cinesi volta a rompere i monopoli e rafforzare la sicurezza dei dati. Dietro l'azione del governo cinese ci sarebbe però la volontà di controllare questo settore per evitare che diventi troppo indipendente. Ad aprile, Alibaba ha ricevuto unaper abuso di posizione dominante.Il miliardario Jack Ma è rimastoda quando la quotazione in borsa di Alibaba è stata sospesa, tanto da far temere in un primo momento che fosse stato messo agli arresti.Ant Group (ex Ant Financial e Alipay) è una società affiliata del gruppo cinese Alibaba. Il gruppo possiede la più grande piattaforma di pagamenti digitali della Cina, Alipay, con oltre un miliardo di utenti e 80 milioni di commercianti e un volume totale di pagamenti che ha raggiunto 118 mila miliardi di yuan nel 2020.