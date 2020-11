Francesco su Twitter Pena di morte, Papa: fermo rifiuto, la dignità dell'uomo è inalienabile

Ricordiamo che neppure l’omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante (cf. Evangelium Vitae,9). Il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l’inalienabile dignità di ogni essere umano. #FratelliTutti #NoDeathPenalty — Papa Francesco (@Pontifex_it) November 30, 2020

"Ricordiamo che neppure l'omicida perde la sua dignità personale e Dio stesso se ne fa garante.Il fermo rifiuto della pena di morte mostra fino a che punto è possibile riconoscere l'inalienabile dignità di ogni essere umano".Lo dice Papa Francesco in un tweet nel giorno in cui si ricorda la prima abolizione della pena di morte in uno Stato.