L'annuncio di Cristopher Miller Capo Pentagono conferma ritiro da Afghanistan e Iraq Entro il 15 gennaio non più di 2.500 soldati in ciascun Paese. In Iraq razzi su ambasciata Usa a Baghdad

Gli Stati Uniti ridurranno le proprie truppe in Iraq e Afghanistan a 2.500 effettivi in ciascun Paese a partire dal 15 gennaio. Lo ha annunciato il ministro della Difesa ad interim Christopher Miller.Il capo del Pentagono ha spiegato che Washington intende mettere fine ad una guerra che dura "da una generazione", essendo gli Usa presenti militarmente in Afghanistan dal 2001 e in Iraq dal 2003.Miller ha inoltre detto di aver parlato con gli alleati di Washington, compresa la Nato, e con il governo afghano. Gli Stati Uniti hanno attualmente circa 4.500 militari in Afghanistan e 3.000 in Iraq.Miller ha inoltre sottolineato che la decisione riflette la promessa del presidente Donald Trump di riportare i militari a casa quando le condizioni l'avessero consentito per Usa e alleati.Almeno quattro razzi sono stati lanciati contro l'ambasciata Usa a Baghdad. Lo riporta Fox News. Secondo le notizie che giungono dall'area, almeno due ordigni sarebbero stati intercettati dai sistemi anti missile. L'attacco è giunto poco dopo l'annuncio del Pentagono di una riduzione a partire da gennaio delle truppe Usa in Iraq, che verranno portate a 2.500 effettivi. Secondo fonti del Pentagono citate da Fox, l'annuncio potrebbe avere spinto le milizie sciite a provocare le truppe Usa.A metà ottobre, le fazioni filo-iraniane in Iraq avevano annunciato che non avrebbero più attaccato l'ambasciata americana, a condizione che Washington annunciasse il ritiro di tutte le sue truppe entro la fine dell'anno. Per Washington, i quasi 90 attacchi missilistici che in un anno sono stati scagliati contro la sua ambasciata, basi irachene che ospitano soldati americani e convogli logistici di subappaltatori iracheni che lavorano per l'esercito americano, sono principalmente stati effettuati dalle brigate degli Hezbollah, la fazione irachena pro-Iran più radicale.