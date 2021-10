Per la BCE la ripresa rallenta, sale lo spread

di Paolo Gila La Banca Centrale Europa lascia i tassi invariati, ma il suo presidente Lagarde avverte: la ripresa si ammorbidisce e l’inflazione sale, anche se nel 2022 dovrebbe ritornare su più miti livelli. Di fronte a queste valutazioni gli investitori sono intervenuti sul segmento obbligazionario con riposizionamenti molto decisi. Il rendimento del nostro decennale è salito all’1 e 02% portando lo spread tra btp e bund a 117 punti base. In questo clima le borse europee sono poco mosse e in ordine sparso. Milano guadagna lo 0,23% in linea con Parigi. Londra e Francoforte cedono un quarto di punto. Positiva Wall Street con il Dow Jones a + 0,57% e il Nasdaq a +0,65%.