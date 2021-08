Usa Da Fda via libera definitivo al vaccino Pfizer, ora anche per adolescenti Dopo l'autorizzazione è arrivata la piena approvazione anche per i ragazzi dai 16 anni in su e continua a essere autorizzato d'emergenza anche per la fascia dai 12 ai 15

La Food and Drug Administration (Fda) ha approvato in via definitiva il vaccino contro il Coronavirus di Pfizer e BioNTech.Finora, il vaccino mRNA era stato somministrato negli Stati Uniti con un'approvazione in via emergenziale, data a dicembre: da allora, sono state somministrate oltre 204 milioni di dosi del vaccino di Pfizer e BioNTech.Il loro vaccino è il primo a ottenere l'approvazione in via definita negli Stati Uniti. Iniziata la giornata già in positivo, i titoli di Pfizer e BioNTech guadagnano ora rispettivamente il 3,18% e il 10,7%.Dopo l'autorizzazione è arrivata la piena approvazione anche per i ragazzi dai 16 anni in su. Il vaccino continua inoltre a essere disponibile con l'autorizzazione all'uso di emergenza anche per la fascia d'età tra 12 e 15 anni e per la somministrazione di una terza dose in alcuni soggetti, immuno-compromessi.È quanto comunica la Fda in una nota con cui annuncia l'approvazione definitiva negli Usa del primo vaccino contro Covid-19.