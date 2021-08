Ritorna dal 21 al 28 agosto Concorto Film Festival A Piacenza cortometraggi da tutto il mondo 48 cortometraggi in concorso da tutto il mondo, di cui 31 prime Italiane e 80 film fuori concorso oltre ad un focus geografico dedicato alla Finlandia

Nella tradizionale cornice di Parco Raggio a Pontenure e presso XNL e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi. a Piacenza torna da domani fino al 28 agosto in "Concorto Festival 2021".Sono 48 i film in selezione, fra cui 31 prime italiane, provenienti da 29 diversi Paesi, selezionati per partecipare al Festival e che si contenderanno il prestigioso Asino d’Oro, il premio per il miglior film che verrà assegnato da una giuria internazionale composta da personalità di spicco del mondo dell’audiovisivo europeo: i MASBEDO, duo artistico contemporaneo italiano, Jacqueline Lentzou, regista greca vincitrice del secondo premio a Concorto 2020, Niels Putman, coordinatore della Short Film Conference, Rimante Daugelaite, direttrice di Lithuanian Shorts e del Vilnius Short Film Festival e Pawel Wieszczecinski, fondatore della piattaforma streaming Kinoscope.Ci saranno focus sulla relazione uomo-natura, sul mondo dell'horror e del fantastico e ci sarà spazio per le opere dal linguaggio più innovativo e sperimentale. Ci sarà anche una rassegna dedicata ai cortometraggi finalisti dell’EFA - European Film Awards, oltre che i cortometraggi del premio ShortER con i migliori film provenienti dalle produzioni dell’Emilia Romagna.Concorto, inoltre, fa parte da qualche anno della delegazione italiana al più prestigioso festival mondiale di cortometraggi (Clermont-Ferrand), oltre che della Short Film Conference,organismo che raggruppa i principali festival di cortometraggi del mondo, e collabora con numerosi festival internazionali (tra cui l’InternationaleKurzfilm Festival di Amburgo, Encounters di Bristol, Short Waves di Poznan, Tampere Film Festival e InterfilmBerlin).Tra i titoli in concorso nella competizione ufficiale sarà presentato in Prima Italiana il vincitore del Sundance Film Festival 2021 Lizard di Akinola Davies, come anche l’ultimo vincitore di Orizzonti Shorts alla Mostra del cinema di Venezia, Entre tu y Milagros di Mariana Saffon. Forget Your Face di Sameh Alaa, Palma D’Oro al Festival di Cannes 2020 e i tra gli italiani The Nightwalk di Adriano Valerio, documentario ambientato in Cina all’inizio della pandemia.