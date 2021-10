Nuova compagnia aerea Castelli conferma la partenza di Ita il 15 ottobre con 6.000 dipendenti Le dichiarazioni della viceministra dell'Economia sull'avviamento del piano Ita in audizione al Senato

Condividi

"Il governo conferma che la partenza operativa di Ita avverrà il 15 ottobre ed è fiducioso che tutte le parti coinvolte vorranno lavorare in modo determinato e ragionevole per raggiungere quest'obiettivo", ha detto la viceministra dell'Economia Laura Castelli, in audizione alle commissioni riunite trasporti della Camera e lavori pubblici sul piano industriale e avvio di Ita, la Newco del settore aereo che sostituisce Alitalia."Stiamo lanciando una start up ed una start up ha i rischi di mercato che sono enormi e noi ne siamo consapevoli" "lavoriamo affinché tutto vada per il meglio". "Il piano industriale di Ita è improntato a una logica esclusivamente industriale e di mercato", ha spiegato la viceministra, sottolineando che si tratta di uno dei punti, insieme a quello della discontinuità, richiesti dall'Ue per la nascita della Newco."Il piano prevede crescita, sviluppo ed è dinamico in quanto la nuova società è pronta a cogliere le opportunità del mercato" e "Il 75% della flotta sarà di nuova generazione e gli aerei saranno tutti airbus", ha aggiunto Castelli, specificando che "Ita opererà rotte profittevoli, ne servirà all'inizio 61 per arrivare a fine piano a 89".Ma - e questa è la nota che preoccupa di più i sindacati e i lavoratori - "le linee guida del piano prevedono che la nuova società parta con circa 6.000 effettivi a fronte dei circa 10.600 di Alitalia, di cui 2.500 del ramo volo, 1.800 di handling, 800 della manutenzione e 900 di staff e giunga, a fine piano nel 2025, ad avere 8.400 effettivi di cui 3.700 del ramo volo, 2.600 di handling, 1.000 di manutenzione e 1.100 di staff".Le linee guida prevedono che la nuova società "sia dimensionata con assoluta coerenza col piano industriale e quindi con l'evoluzione della domanda attesa, e definisca un nuovo contratto di lavoro a condizione di mercato"."Ita aspira ad essere la compagnia più verde d'Europa". "I ricavi sono attesi in crescita, da 1,8 miliardi di euro del primo anno a 3,3 miliardi nel 2025 con il pareggio in termini di ebit che verrebbe raggiunto tra il secondo e terzo bilancio operativo".