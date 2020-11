Verso il vaccino contro il Covid-19 Piano vaccini: 3,4 milioni di dosi a fine gennaio, prima ad ospedali e Rsa, poi nei drive-in Il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha inviato ai presidenti delle Regioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari Regionali il Piano per i vaccini anti-Covid. Oms: seconda ondata va combattuta senza vaccini. Ryan: non arriveranno in tempo e non sono pozione magica

Il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, ha inviato ai presidenti delle Regioni e per conoscenza ai ministri della Salute e degli Affari RegionaliNel piano si parla diche complessivamente verranno somministrateIl piano prevede che i presidi ospedalieri scelti per la somministrazione delle dosi "dovranno essere in condizione di vaccinare almeno. Le strutture dovranno avere anche disponibilità al loro interno di congelatori, con specifiche caratteristiche che permettonoed il relativo volume di spazio disponibile.del vaccino inoltre "prevedono che lo stesso possa essere mantenuto per 15 giorni dalla consegna nelle borse di conservazione del fornitore e per sei mesi, qualora si disponga di celle frigorifere a temperatura di -75 0 c±15 0 c". Le caratteristiche di consegna di questo primo vaccino "prevedono, per garantire la sua integrità, che questo sia esclusivamente consegnato dal fornitore direttamente ad ogni punto di somministrazione (in apposite borse di conservazione contenenti, al massimo, 5 scatole da 975 dosi ciascuna)"."Appare prioritario salvaguardare quei luoghi che nel corso della pandemia hanno rappresentato il principale canale di contagio e diffusione del virus, quali a titolo esemplificativoA tal fine si potrebbe prevedere in questa prima fase di somministrare il vaccino direttamente nelle strutture ospedaliere e, tramite unità mobili, nei presidi residenziali per anziani"."Per gli altri vaccini in arrivo, destinati invece a tutte le altre categorie di cittadini, saranno previste modalità differenti di somministrazione, in linea con l'ordinaria gestione vaccinale attraverso una campagna su larga scala" grazie, a partire da persone con un elevato livello di fragilità", si legge nel piano per i vaccini anti-covid.Il commissario per l'emergenza nel documento inviato ai governatori sul piano vaccini ha chiesto alle regioni di inviare,, la tabella con numero e denominazione di ospedali ed Rsa. E per ogni presidio il numero del personale sanitario e non.I vaccini non arriveranno in tempo per combattere la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e molti Paesi "continueranno a doverla affrontare senza vaccini", ha ammonito il capo dell'emergenza coronavirus dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Michael Ryan, in un forum sui social media. "Penso che passeranno almeno quattro o sei mesi prima che ci siano livelli sufficienti di immunizzazione ovunque", ha detto, osservando che i vaccini non dovrebbero essere visti come una "pozione magica". "Dobbiamo capire e interiorizzare questo, e renderci conto che questa volta dobbiamo scalare questa montagna senza vaccini".