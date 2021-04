Cultura, nasce la piattaforma Dante Global. Riccardi: "C'è bisogno di umanesimo" Un nuovo progetto con percorsi per lingua, cultura e formazione che mette insieme tradizione e alto profilo tecnologico. La piattaforma è stata realizzata con il contributo della Farnesina, media partner Rai Cultura e Rai Italia

Si terrà alle 11 nella sede di Palazzo Firenze a Roma l'inaugurazione della, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, accolti da Andrea Riccardi presidente della Società Dante Alighieri., in un mondo che cambia sempre più velocemente, dove i rapporti sociali si rinnovano e ridefiniscono - osserva Riccardi - Abbiamo bisogno di nuove coordinate culturali, per non perdere la capacità di orientarci in un nuovo scenario dove il più grande valore è rappresentato dalle reti e dalle relazioni umane".Sullo scenario di società interconnessa, la Società Dante Alighieri avvia un nuovoche, spiega Riccardi, "è il nostro monumento al Sommo Poeta nel settimo centenario della sua morte. Il nostro Paese ha bisogno di un grande progetto di rilancio e crediamo si debba basare su lingua e cultura, a sostegno dell'economia e del turismo; e sul libro, oggetto culturale e grande industria editoriale italiana, al centro delle strategie della Società Dante Alighieri".La Società Dante Alighieri, con 132 anni di storia, affronta questa sfida, digitale e globale, con la nuova piattaforma Dante.global che guarda al rilancio dell'Italia e pensa al futuro puntando sul dialogo e sul valore delle emozioni e della bellezza. La nostra lingua, anche se non è veicolare, continua a essere studiata e richiesta dal mondo. Così, prosegue la nota, per soddisfare la richiesta diffusa di più Italia, la Dante punta sull'umanesimo e sullo stile, che raccontano una tradizione dove anchetecnologico portano con sé la traccia del genio di Leonardo e Michelangelo.La nuova piattaforma avrà, per la lingua, la cultura e la formazione, con attività online e in presenza, e strumenti tecnologicamente avanzati che si rivolgeranno anche a professionisti e imprese. La piattaforma è stata realizzata con il contributo del ministero degli Affari esteri; hanno sostenuto l'iniziativa anche Avio, Pigna, Chiesi Farmaceutici, Magnum e State Street Bank. I media partner sonoe Rai Italia. In partenariato con Pigna, su Dante global sarà avviato un primoche si avvale della guida artistica e contenutistica della Società Dante Alighieri.