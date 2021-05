Mercati Piazza Affari in lieve rialzo. Sprint per Cattolica e Mps

di Fabrizio PattiFinale di settimana tranquillo per Piazza Affari. +0,1%, il bilancio settimanale è in rialzo di circa mezzo punto, quello mensile circa +4 per cento.Borse più brillanti nel resto d'Europa, soprattutto l'indice di Francoforte, +0,58%. E a livello continentale l'indice Eurostoxx 600 (+0,45%) aggiorna il massimo storico.Sono ancora gli effetti delle notizie arrivate ieri dagli Stati Uniti. Il calo delle nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione. 406mila, il minimo dall'inizio della pandemia. E le anticipazioni sul budget fiscale del 2022 dell'amministrazione Biden, dovrebbe essere di 6mila miliardi di dollari, la cifra più alta dalla Seconda Guerra Mondiale.Positivi anche oggi i future sugli indici di Wall Street, in particolare quello sul Dow Jones (+0,5%).Tra i titoli a Piazza Affari in evidenza ci sono due finanziari: Cattolica Assicurazioni, +11,95%, dopo la pubblicazione dei dati trimestrali. +7% per Mps, sulle ipotesi di risiko bancario. Da giorni si parla di uno spezzatino, in cui le filiali del Nord andrebbero a Unicredit, quelle del centro Sud al Medio Credito Centrale.Dopo il valzer degli allenatori scende il titolo della Lazio (-0,87%), quasi invariato quello della Juventus. Nuovo strappo al rialzo della Roma, +6%, a maggio il titolo è salito di oltre l'80%, è l'effetto dell'arrivo dell'allenatore Mourinho.Spread Btp/Bund stabile a quota 111, nel giorno in cui la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto che dopo il via libera di tutti i 27 Stati membri, la Ue è pronta ad andare sui mercati per ottenere i fondi di Next Generation Eu.Intanto sono stati collocati dal Tesoro Btp a 10 anni per 3,5 miliardi di euro. Il rendimento è stato pari allo 0,94%, 6 punti base in più dell'emissioni precedente.