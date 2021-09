Quirinale Baudo Cavaliere di Gran Croce, "Mattarella è unico" Onorificenza al merito, "mi riempie di orgoglio"

Pippo Baudo (archivio Lapresse)

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto ieri pomeriggio al Quirinale Pippo Baudo per consegnargli l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana."Un Incontro - ha spiegato all'Ansa Baudo - caloroso e informale- che mi riempie di orgoglio, perché non me lo aspettavo. Ma ancora di più perché a consegnarmi questo riconoscimento è stato Mattarella che ha saputo starci vicino nei momenti più difficoltosi e drammatici, i cittadini lo sanno ed è amato da tutti".