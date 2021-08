Incendi estivi Fiamme nel pisano partite da barbecue, denunciato imprenditore La disattenzione, unita al vento che soffiava in zona, ha provocato il resto: l'incendio ha distrutto circa 26 ettari di vegetazione e danneggiato coltivazioni e abitazioni

Individuato e poi denunciato dai carabinieri di San Giovanni alla Vena e dalla Forestale di Calci, un imprenditore locale ritenuto responsabile dell'incendio sul Monte Pisano divampato il 14 agosto nel territorio comunale di Vicopisano, nella provincia di Pisa.L'accusa: "aver cagionato, per negligenza, imprudenza, un incendio boschivo dal quale è derivato pericolo per edifici nonché danno grave, esteso e persistente all'ambiente".I Carabinieri, dopo aver sentito numerosi testimoni ed eseguito sopralluoghi, hanno stabilito il punto da dove ha avuto inizio l'incendio: sul luogo di innesco era stata rovesciata della carbonella semi combusta di un barbecue che non era però spenta del tutto.La disattenzione, unita al vento che soffiava in zona, ha provocato il resto: l'incendio ha distrutto circa 26 ettari di vegetazione e danneggiato coltivazioni e abitazioni.