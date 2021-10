Politecnico di Milano - Netcomm Effetto Covid sull'e-commerce: divario rispetto al 2019 di oltre 3,5 miliardi di euro La pandemia ha frenato il mercato online soprattutto per il drastico calo nel settore turismo e trasporti, penalizzato dalle limitazioni agli spostamenti

In Italia l'e-commerce torna a crescere con un ritmo simile a quello pre-pandemia, ma non ha ancora recuperato pienamente. Da un lato glicontinuano ad aumentare, anche se con un tasso più contenuto (+18%) rispetto a quello del 2020 (+45%), e toccano i 30,5 miliardi di euro. Dall'altro gli, dopo la forte crisi del 2020, segnano una ripresa (+36%) e raggiungono gli 8,9 miliardi di euro.Rimane però ancora significativo ilquando il comparto valeva 13,5 miliardi. Questo lo scenario presentato dall'Osservatorio e-commerce Business to consumer della School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm."Anche in connessione all'emergenza sanitaria, l'e-commerce gioca un ruolo sempre più importante nella definizione del piano di sviluppo del retail, nel nostro Paese e nel resto del mondo" ha dichiarato, responsabile scientifico degli Osservatori. "In Italia l'e-commerce rappresentava, già prima del lockdown, uno dei principali motori di crescita e di innovazione del retail. In seguito alle restrizioni dovute alla pandemia vi è stato però uno straordinario salto evolutivo a favore del digitale che ha coinvolto anche il mondo del commercio. Non sono solo cambiati i comportamenti di acquisto, ma è maturata anche la consapevolezza dei retailer sulla imprescindibilità di progettare un percorso di vendita e di relazione fondato sull'integrazione e sulla collaborazione tra canali fisico e online".Senza l'emergenza sanitaria, quindi, il mercato online secondo le stime avrebbe chiuso il 2021 con. Le mancate entrate si devono soprattutto al drastico calo del settore turismo e trasporti, fortemente penalizzato dalle limitazioni alla mobilità come la chiusura delle frontiere.Il Covid-19, dunque, contrariamente a quanto si possa pensare, ha frenato la crescita complessiva del mercato e-commerce, con diverse eccezioni nei comparti merceologici di prodotto, come il, che hanno ottenuto al contrario una forte accelerazione.In assenza dell'emergenza sanitaria, è stato calcolato e applicato per il 2020 e 2021 ilnel periodo 2016-2019, sia per la componente di prodotto (+23%) sia per quella di servizio (+8%): il valore degli acquisti online così ottenuto è pari a 36,6 miliardi di euro nel 2020 (rispetto ai 32,5 miliardi effettivamente registrati) e di 42,9 miliardi di euro nel 2021 (rispetto ai 39,4 miliardi registrati).