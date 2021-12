Politico.Eu: "Draghi è la persona più potente d'Europa" Il sito sceglie, come ogni anno, le persone più influenti in Europa. Mario Draghi guida la classifica, ma c'è anche Samanta Cristoforetti

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è la "Persona più potente d'Europa" nella classifica annuale del sito Politico.eu delle persone più influenti nel Continente. Politico.eu sottolinea come Draghi non sia allineato a nessun partito, e ritiene che stia governando l'Italia come un tecnocrate: "l'ex capo della Banca Centrale Europea ha portato una mano ferma alla politica nazionale a Roma, mantenendo il paese in equilibrio mentre cerca di uscire dalla pandemia e allo stesso tempo di regolare le sue vele con una serie di riforme economiche.""La partenza del cancelliere tedesco Angela Merkel" continua il sito "apre uno spazio per lui come leader de facto dell'UE, almeno per gli affari economici. Questo sarà particolarmente vero se Draghi può cementare un'alleanza di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron e il successore della Merkel Olaf Scholz, creando un trio centrista che potrebbe cambiare drasticamente il modo in cui l'Europa si muove".Politico.eu. non nasconde una delle difficoltà che ha inevitabilmente l'azione politica a livello europeo di un presidente del consiglio indipendente dai partiti: "Senza un gruppo politico proprio, si trova al di fuori delle grandi famiglie politiche europee ed è escluso dai loro incontri pre-vertice. 'È un fantastico generale, ma un generale senza truppe', ha detto un diplomatico dell'UE a Bruxelles".Politico.eu non riesce a non prendere posizione su quello che sembra essere diventato un gioco di società: Draghi deve andare al Quirinale o restare a Palazo Chigi? Il riferimento al 'trio centrista' lo lasciava intuire, le preferenze del sito vanno decisamente al secondo scenario.Maruio Draghi non è però l'unico italiano nella classifica dei 28 europei più importanti. Gli altri 27 sono ripartiti in tre categorie: 'uomini (e donne) del fare', i 'sognatori e i 'disturbatori'. Tra i sognatori c'è anche Samantha Cristoforetti, astro-Samantha, presentata come 'Euronauta', che sogna di fare dei viaggi spaziali una cosa normale.