Migranti Polonia: il Parlamento dà l'ok alla costruzione del muro e ai respingimenti alla frontiera Negli ultimi mesi sono state sette le persone morte lungo il confine orientale dell'Unione europea

Il Parlamento polacco ha dato il via libera al piano del governo per costruire un muro per impedire ai migranti di attraversare il confine, un progetto da 353 milioni di euro.I deputati hanno anche approvato un emendamento che legalizza la controversa pratica dei respingimenti alla frontiera e consente di ignorare una richiesta di asilo formulata dopo l'attraversamento illegale della frontiera stessa.Organizzazioni non governative hanno accusato l'esecutivo polacco di respingere i migranti bloccati alla confine, rimandandoli verso la Bielorussia, accusata da Varsavia di incanalare il flusso migratorio e usare i migranti come ritorsione per le sanzioni Ue contro Minsk.L'imposizione dello stato d'emergenza nella zona del confine impedisce alle organizzazioni umanitarie di accedere e aiutare i migranti. Negli ultimi mesi sono state sette le persone morte lungo il confine orientale dell'Unione europea.