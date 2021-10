Pompei, rubato un chiusino di marmo dalla Domus di Sirico

Condividi

Ancora un furto nel parco archeologico di Pompei. Un chiusino in marmo è stato rubato dalla Domus di Sirico. La scoperta è stata fatta dal personale della Soprintendenza. Il chiusino in marmo, di forma circolare e del diametro di 20 centimetri, sarebbe stato asportato tra il 30 settembre e il 4 ottobre. La Domus di Sirico, ubicata nella Regio VII, è in un'area è accessibile al pubblico e interessata recentemente da lavori di restauro. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Pompei.