​​Ponte di Genova, oggi l'inaugurazione Il presidente Mattarella attraverserà per primo il nuovo ponte Genova San Giorgio

Condividi

Sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme ai lavoratori che hanno demolito i resti dl ponte Morandi e hanno costruito il nuovo ponte San Giorgio, con il sindaco di Genova Marco Bucci, l'architetto Renzo Piano, a inaugurare questo pomeriggio e a percorrere a piedi tutto il nuovo ponte di GenovaL'inaugurazione del viadotto autostradale, lungo 1.067 sopra il torrente Polcevera, avviene a poco meno di due anni dal crollo del ponte progettato da Riccardo Morandi e costruito tra il 1963 e il 1967 e costato 43 morti. Per rispetto della volontà dei familiari delle vittime si tratterà di una cerimonia molto sobria.Alle ore 11.36 del 14 agosto 2018, sotto una pioggia incessante, 250 metri di ponte Morandi - il viadotto autostradale che raccorda la A7 con la A10 - crollano insieme alla pila di sostegno, la numero 9. Sei settimane dopo, il 28 settembre 2018 viene pubblicato il decreto-legge n. 109 ("Decreto Genova") che conferisce amplissimi poteri al Commissario per la ricostruzione: per ricoprire l'incarico viene scelto il sindaco di Genova, Marco Bucci.La Procura di Genova, che subito dopo il disastro aveva aperto un'inchiesta per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato colposo alla sicurezza dei trasporti, nonché mancato rispetto della normativa anti infortunistica, rende noti gli indagati: sono 73 tra persone fisiche e società. Tra loro vertici di Aspi, Spea, funzionari del Mit e del provveditorato alle opere pubbliche.Il ponte Genova San Giorgio sarà percorribile dal 5 agosto.