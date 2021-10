Precipita per 300 metri, muore escursionista nel Cuneese E' successo lungo il percorso dei Laghi Blu a Chianale, in alta Valle Varaita

Un uomo è morto precipitando per circa trecento metri lungo il percorso dei Laghi Blu a Chianale, in alta Valle Varaita, nel Cuneese. ​Il sentiero, uno dei più noti e frequentati dagli escursionisti nella zona, collega l'abitato di Chianale con il lago Blu e il col Longet, a oltre 2.500 metri di altitudine. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe scivolata in un punto impervio della zona, rotolando sulle rocce per oltre 300 metri.Sul posto - rende noto il 118 intervenuto col Soccorso Alpino - le operazioni di soccorso sono state immediate. Per l'escursionista, un 67enne residente a Villafaletto, non c'è stato nulla da fare.