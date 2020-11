Pregliasco: curva si sta appiattendo, Natale sia sobrio: rischio terza ondata

"Le misure prese e il loro rispetto da parte di tutti noi hanno determinato uno schiacciamento della curva dei contagi. Non siamo più su una montagna ma su una collina: speriamo in un ulteriore abbassamento nei prossimi giorni". Lo ha affermato il virologo Fabrizio Pregliasco ad "Agora'" su Raitre. "E' importante soprattutto - ha aggiunto Pregliasco - che l'indice Rt sia più basso rispetto ai giorni precedenti, in tutta Italia e soprattutto nelle zone più colpite: oggi siamo tra 1,4 e 1,7, solo scendendo sotto l'1 però l'epidemia si spegnerebbe"."Sicuramente ci sarà un allargamento delle possibilità di movimento ma dovra' essere un Natale sobrio: un 'liberi tutti' ci porterebbe ad una terza ondata". "Dipende da noi, da come sapremo gestire la convivenza con il virus - ha spiegato Pregliasco - Dobbiamo essere consapevoli che quello che ci aspetta non e' uno sprint ma una maratona".