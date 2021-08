Trentino Presanella, alpinista precipita in un canalone e muore L'equipe medica dell'elisoccorso giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso

Tragedia oggi sulla Presanella, in Trentino, dove un alpinista del quale non sono ancora state ancora fornite le generalità è morto dopo essere precipitato per più di 100 metri in un canalone mentre stava percorrendo a circa 2.900 metri la cresta che da Cima Presena porta al Passo dei Segni.L'uomo era in compagnia di un'altra persona, un familiare.L'equipe medica dell'elisoccorso giunta sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso.