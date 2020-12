XI 'Premio dei premi' Fondazione Cotec Mattarella: la lotta al virus richiederà ancora serietà, sacrifici e unità Il presidente della Repubblica nel suo intervento al Premio nazionale per l'Innovazione: "Grazie alle risorse morali e materiali che siamo riusciti a mobilitare possiamo, e dobbiamo, guardare al dopo e cominciare a costruirlo". Il Premio dei premi 2020 assegnato a Intesa Sanpaolo per il progetto Circular Economy Plafond

"Innovazione e ricerca sono decisivi nello storico e drammatico passaggio che stiamo vivendo, in cui gli effetti della globalizzazione rendono più che mai universale il destino dell'umanità e, al tempo stesso, consentono di mettere a fattor comune gli sforzi per combattere la pandemia".A ricordalo è il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un passaggio del suo intervento per la cerimonia dell'XI edizione del Premio Nazionale per l'Innovazione 'Premio dei Premi' della Fondazione Cotec."Quando si è diffuso il Covid, ci siamo rivolti agli scienziati, ai ricercatori, ai laboratori, per migliorare le cure e accelerare i tempi dei vaccini. Ora, mentre siamo in vista del traguardo di una immunizzazione di massa, l'innovazione e la ricerca hanno altrettanto valore nel sospingere conoscenze, sinergie, strumenti inediti una nuova progettazione e la necessaria ripartenza della vita della società", osserva il Presidente della Repubblica."La lotta al virus richiederà a tutti noi ancora serietà, sacrifici, unità ma anche grazie alle risorse morali e materiali che siamo riusciti a mobilitare possiamo e dobbiamo guardare al dopo, cominciare a costruirlo", ha detto ancora Mattarella nel suo intervento in videoconferenza, "con tecnologie sempre più capaci e intelligenti in grado di ridisegnare infrastrutture, produzioni, mercati, oltre ovviamente, ai modi e ai tempi del lavoro umano".Il Premio nazionale dell’Innovazione, denominato Premio dei Premi, è istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica che lo conferisce ogni anno ai migliori progetti d’innovazione del settore bancario, dell’industria, dei servizi, dell’università, della pubblica amministrazione e del terziario."Oggi - ha sottolineato il Capo dello Stato - la nostra responsabilità è duplice: difendere al meglio persone e comunità e nel contempo preparare una nuova stagione di sviluppo. Una stagione finalmente sostenibile sul piano ambientale, sociale, economico e quindi più equa. Non dobbiamo arrenderci ai danni che la pandemia può arrecare alla nostra struttura sociale e che si aggiungono a quelli di stagioni non felici che hanno visto il prevalere delle logiche finanziarie sull'economia reale"."Next Generation Eu e Recovery Fund offrono grandi opportunità che non possiamo disperdere così come non possiamo accettare che riflussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino", ha affermato il Presidente della Repubblica, rilevando che "l'Unione europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine nei suoi valori fondativi e costitutivi" e che così "rilancia il proprio ruolo: promuovere la pace e lo sviluppo in base ai valori della sua civiltà, espressi nei principi di libertà che ispirano i suoi ordinamenti".La XI edizione della cerimonia di conferimento del Premio Nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2020, istituito presso Fondazione Cotec, si è svolta in videoconferenza con la partecipazione, oltre a quella del Capo dello Stato, delle ministre della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone e dell'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, nonché del presidente della Fondazione Cotec, Luigi Nicolais.Il Premio è conferito ad aziende, enti pubblici, e professioni del design, individuati tra i vincitori dei premi per l'innovazione assegnati annualmente a livello nazionale dalle principali Associazioni imprenditoriali e professionali nei settori dell'industria e del terziario (Abi, Adi, Confcommercio, Confindustria, PniCube), da grandi gruppi industriali e dal dipartimento della Funzione Pubblica.Il "Premio dei Premi" ha l'obiettivo sia di sostenere la capacità d'innovazione, sia di incentivare gli attori dell'innovazione a proseguire nell'attività creativa per lo sviluppo una cultura del cambiamento ai temi della ricerca e dell'innovazione.Intesa Sanpaolo ha vinto l'XI edizione del Premio dei Premi con il progetto Circular Economy Plafond. Il progetto dell'Istituto bancario è stato selezionato tra i vincitori dell'ultima edizione del Premio Abi per l'Innovazione nei Servizi Bancari."Il Plafond Circular Economy" - si legge nella motivazione del Premio dei Premi - "contribuisce, con un impatto positivo sia sulla società che sull'ambiente, allo sviluppo e alla trasformazione del contesto economico italiano supportando concretamente le imprese nella transizione verso l'economia circolare e accompagnandole nei percorsi di adozione del nuovo paradigma economico".Il supporto all'economia circolare è uno dei pilastri del piano di impresa 2018-2021 di Intesa Sanpaolo, che ha scelto di incoraggiare e supportare le imprese che intendono adottare un modello di sviluppo circolare mettendo a disposizione un plafond di 5 miliardi di euro nell'arco del piano, aumentati a 6 dopo la recente acquisizione di Ubi banca. Il Plafond prevede linee di credito dedicate per le aziende che rispettano i criteri di ammissibilità definiti da Intesa Sanpaolo Innovation Center, in collaborazione con Ellen MacArthur Foundation, di cui la banca è financial services strategic partner."Siamo orgogliosi di aver ricevuto il prestigioso Premio dei Premi per un progetto di grandissimo valore e di vasta portata fortemente voluto dal Ceo Carlo Messina", ha affermato Guido de Vecchi, dg di Intesa Sanpaolo Innovation Center. "Il nostro gruppo è tra le realtà bancarie più sostenibili al mondo ed è incluso nei principali indici di sostenibilità. È da questo background e dalla forte spinta verso l'innovazione che nasce l'impegno verso l'economia circolare. Grazie al Plafond Circular Economy fino a oggi sono state finanziate numerose iniziative in Italia e all'estero per un totale di 1,5 miliardi e molte altre lo saranno presto".