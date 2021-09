Stati Uniti Covid, Biden: terza dose vaccino Pfizer sicura e efficace Biden, 78 anni, ha ricevuto la terza dose di vaccino. Ha fatto il primo vaccino il 21 dicembre in diretta televisiva e la seconda dose tre settimane dopo, l'11 gennaio, insieme a sua moglie

I’ll be getting my COVID-19 booster shot — and I encourage everyone who’s eligible to get theirs as well. pic.twitter.com/l6Gmo0G8OO — President Biden (@POTUS) September 27, 2021

La terza dose del vaccino Pfizer è "sicura ed efficace" ed è stata approvata dalle autorità sanitarie per i fragili, gli over 65 e i lavoratori delle categorie più esposte al Covid. Lo afferma Joe Biden, parlando agli americani prima di ricevere il booster.Il presidente americano Joe Biden riceve oggi la dose di richiamo del vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid-19, pochi giorni dopo che i regolatori federali hanno raccomandato una terza dose di vaccino Pfizer per gli americani con più di 65 anni oppure con condizioni mediche preesistenti e ambienti di lavoro ad alto rischio. Biden, 78 anni, ha fatto il suo primo vaccino il 21 dicembre in diretta televisiva e la seconda dose tre settimane dopo, l'11 gennaio, insieme a sua moglie, Jill Biden."Non ho avuto alcun effetto collaterale nel ricevere la prima o la seconda dose", ha affermato Biden sottolineando che anche la First Lady, Jill Biden, riceverà la terza dose. "Penso che però ora stia insegnando", ha detto spiegando perché la First lady non fosse con lui.