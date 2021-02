Dad, i presidi: test invalsi per monitorare lacune e intervenire tempestivamente

Quello della didattica a distanza è uno scenario generale in cui si notano grandi diversità, su cui "comunque si può intervenire" per esempio "tramite le rilevazioni Invalsi. Avvierei delle rilevazioni mirate, per vedere le competenze raggiunte fino ad oggi. Spero ci sia il modo di farle". Così Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi, su 'Il Messaggero' dov efa presente - a proposito delle video lezioni - come si debba tener conto di "una situazione complessa, delle condizioni ambientali e dei singoli docenti". "L'Invalsi è uno strumento molto valido, in questo campo verrebbe in aiuto delle scuole - osserva - in un certo senso direi che rappresenta uno strumento diagnostico non per dare voti, sia chiaro, ma per misurare lo stato di salute del sistema educativo. In sostanza non si tratta di far fare all'Invalsi le interrogazioni al posto dei docenti". Una volta rilevate le lacune "servono i recuperi, vanno affidati all'autonomia delle singole scuole e credo vadano fatti all'interno della didattica curriculare". "Non so cosa deciderà il governo con il calendario scolastico- dice - ma io auspico di arrivare a giugno, quindi alla fine dell'anno, avendo già recuperato il più possibile le lacune e le carenze formative. Intendiamoci: qui non stiamo parlando solo di voti, dietro alle valutazioni c'è altro. Dobbiamo assolutamente contrastare la povertà educativa. I recuperi non servono solo ai voti ma anche alle competenze dei ragazzi". Quanto alla campagna di vaccinazione "credo che il personale scolastico debba rientrare nelle fasce di priorità. Mi auguro che tutta la popolazione scolastica entro giugno sia vaccinata. Poi ci sono i tamponi da fare". Potenziare gli screening nelle scuole è un aspetto cruciale "i dirigenti scolastici lo chiedono da mesi. Era un punto fondamentale per la ripartenza di settembre e poi per gennaio. In quel modo il prossimo anno scolastico potrebbe partire in sicurezza". Infine c'è la questione dei docenti: "Servono riforme strutturali per arrivare a una soluzione. Confidiamo negli obiettivi del nuovo governo". La situazione "senza interventi mirati, peggiora di anno in anno. Vale la pena ricordare che alla fine dell'anno scolastico in corso andranno in pensione altre 30mila persone".