2021/08/27 16:10

Allerta gialla per 4 regioni Previsioni meteo per il fine settimana: arrivano i temporali e temperature in calo Un fine settimana tra allerta gialla, piogge e schiarite

Condividi Dopo il grande caldo degli ultimi mesi arrivano le piogge, le temperature si abbassano e scatta oggi l'allerta gialla, della Protezione Civile, per 4 regioni: Abruzzo, Lazio, Umbria e Veneto.

Intanto la Regione Campania, tenendo conto della fragilità di alcune aree, connesse alle recenti precipitazioni, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani 28 agosto. Oggi il Comune di Perugia ha reso noto di avere inviato la richiesta di stato di emergenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alla presidente della Regione Umbria, dopo i danni provocati nei giorni scorsi dal maltempo alla periferia della città.



Fine settimana

Al Nord domani molte nubi anche compatte su regioni occidentali,che tenderanno a sparire dal pomeriggio, a partire dalla, con con ampi spazi di sereno, mentre un miglioramento è atteso anche sui rilievi della catena alpina e prealpina, ma dalla sera; sul resto del nord cielo sereno o velato. Sulla Sardegna prevalenza di sole con scarsa nuvolosità, salvo annuvolamenti bassi e stratiformi. Sul resto del centro molto nuvoloso già dal primo mattino con deboli precipitazioni sparse, più frequenti e anche a carattere temporalesco nelle ore diurne su Umbria, Appennino laziale e regioni adriatiche. Al Sud e in Sicilia: rapido, sensibile peggioramento su Molise e Puglia con rovesci e temporali diffusi attesi dal tardo mattino; addensamenti consistenti su Campania, nonché su Basilicata e Calabria tirreniche con deboli precipitazioni sparse, e cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di spesse velature sul restante meridione.



Domenica 29 agosto. Nord: addensamenti compatti sulle aree alpine confinali e localmente anche su quelle appenniniche con deboli piogge e qualche locale temporale durante le ore diurne; sul resto del nord cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di spesse velature attese nel pomeriggio su Levante ligure, Emilia-Romagna e restante territorio del Triveneto.Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti accompagnati da lievi piogge e qualche locale rovescio su Sardegna settentrionale ed orientale, regioni adriatiche nonché sul basso Lazio, in miglioramento dal pomeriggio sulle relative aree peninsulari e dalla sera su quelle sarde; altrove cielo sereno, al più interrotto da innocui addensamenti nelle ore centrali su Toscana e Umbria.



Temperature

Minime senza variazioni di rilievo sui rilievi alpini più settentrionali, basso Lazio, Appennino abruzzese, Cilento, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; in calo sul resto del Paese; massime in lieve aumento su pianura friulana, Veneto, Emilia-Romagna, Sardegna nordoccidentale, più deciso su Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo orientale; in diminuzione su coste orientali sarde, rilievi abruzzesi, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica; stazionarie altrove.

