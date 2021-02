Il caso Dubai, figlia dell'emiro denuncia il padre: "Mi ha fatta rapire e mi tiene in ostaggio" La principessa manda un video a Bbc: fermata, drogata e riportata in cattività dopo aver tentato la fuga

Condividi

La principessa Latifa Al Maktoum, figlia dell'emiro di Dubai e premier degli Emirati Arabi Uniti, denuncia il padre di averla rapita e di tenerla in "ostaggio", dopo il tentativo di fuga dal Paese nel 2018.In un video fatto pervenire al programma Panorama della Bbc, la figlia dello sceicco, uno degli uomini più potenti e ricchi del Golfo, racconta di essere stata fermata da un commando, che l'ha drogata e riportata alla sua prigionia, mentre tentava di fuggire a bordo di un'imbarcazione.Il video fa parte di una serie di messaggi segreti che la principessa ha inviato ai suoi amici per chiedere aiuto. In precedenza, Dubai e gli Emirati Arabi avevano riferito che la principessa era al sicuro, sotto le cure della sua famiglia.