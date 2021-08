Psg Pochettino: "Donnarumma o Navas? Ne gioca uno, sono scelte"

Gianluigi Donnarumma, Psg (AP Photo/Daniel Cole)

"Navas o Donnarumma? Rispondo perché devo farlo, ma solo un portiere può giocare e questa è una delle decisioni che dobbiamo prendere, come tante altre. Andremo avanti di volta in volta facendo le nostre scelte". Così, dopo la vittoria in Ligue 1 sul campo del Brest, Mauricio Pochettino ha risposto in conferenza stampa sul dualismo tra Keylor Navas, preferito dal tecnico in queste prime partite stagionali del Psg, e Gianluigi Donnarumma.