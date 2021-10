Quattro morti in incidenti sul lavoro Le vittime a Modena, Milano , Barletta e Sassari

Ennesima giornata nera per gli incidenti sul lavoro.Questa mattina infortunio mortale a Cavezzo, nell'area di Disvetro, nel modenese, dove ha perso la vita un agricoltore, un 49 enne cinese, che stava guidando un trattore nei campi ed è rimasto incastrato. Sull'accaduto è intervenuto Daniele Donnarumma, segretario generale Fai-Cisl Emilia Centrale, categoria dell'agroindustria: "Di solito questo tipo di incidenti si verifica in montagna, dove gli agricoltori lavorano su terreni con forti pendenze. Il fatto che sia accaduto in pianura e abbia coinvolto un lavoratore straniero suggerisce l'ipotesi di una formazione professionale non del tutto adeguata. Non ci si improvvisa addetti all'uso di macchinari in movimento complessi e rischiosi come i trattori. Del resto le vittime di questi infortuni sono quasi sempre agricoltori anziani ed esperti. Questo a conferma che non basta l'esperienza, ma occorre ricevere una formazione permanente che non sia solo il rispetto formale delle norme".Altro incidente a Nerviano, nel milanese. Un operaio operaio è stato folgorato all'interno di una cabina elettrica ed è morto. E' accaduto in via 9 novembre dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Sempre nello stesso paese a nord di Milano in mattinata un operaio di 44 anni è precipitato dal tetto di un capannone alto circa 6 metri in via Giuseppe Garibaldi 115 ed è stato portato in codice rosso all'ospedale di Legnano con vari traumi.In Sardegna, a Sassari, un operaio di 43 anni muore schiacciato da un muletto all'interno dell'Ecocentro comunale, in via Ariosto. Sul posto, oltre al personale medico del 118 che ha tentato invano di rianimarlo, sono intervenuti Vigili del Fuoco, agenti della Squadra volante e della Polizia locale.Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggi nello stabilimento Timac Agro Italia di Barletta, azienda che produce fertilizzanti. Luigi Riefolo, barlettano di 62 anni, e' morto sul colpo - in base ai primi rilievi - dopo essere stato investito da un mezzo. I carabinieri, sul posto con il magistrato di turno della Procura di Trani, Isabella Scarmarcio, stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. L'azienda, in una nota in cui esprime cordogolio e vicinanza alla famiglia di Riefolo, spiega anche che "a perdere la vita e' stato il lavoratore di una ditta esterna addetta ai servizi di pulizia industriale" e che "Timac Agro Italia, unitamente alle autorita' competenti, si e' da subito attivata per chiarire nei tempi piu' brevi le dinamiche di quanto successo. Per ora Timac Agro - sottolinea - ha potuto solo constatare che l'incidente e' avvenuto nelle aree esterne e non e' riferibile al ciclo produttivo dell'azienda"Incidente sul lavoro anche a Lessona, nel Biellese: un operaio cinquantenne, dipendente di una ditta del territorio, mentre era al lavoro in un cantiere e' stato travolto da una lastra d'acciaio di circa 100 kg che gli e' caduta sulla gamba sinistra provocando la frattura del perone.Intervenuti sul posto i carabinieri di Cossato, lo Spresal e il personale del 118 che ha trasportato l'operaio all'ospedale per gli accertamenti