Udine Lignano, quindicenne denuncia stupro in spiaggia La giovane arrivata dal Veneto sarebbe stata violentata da due minorenni, già individuati dalla polizia

Una ragazzina di 15 anni sarebbe stata violentata in spiaggia a Lignano Sabbiadoro nella notte di Ferragosto, da due ragazzi, anche loro minorenni.I due sarebbero già stati individuati e fermati dalla Squadra mobile di Udine insieme con un terzo, coetaneo anche lui. Gli agenti della Squadra mobile della Questura di Udine, diretti da Massimiliano Ortolan, starebbero in queste ore chiudendo il cerchio intorno ai tre ragazzi dopo aver ascoltato numerosi testimoni e visionato i filmati delle telecamere di sorveglianzaArrivata dal Veneto, la 15enne, secondo quanto riportato da 'Il Gazzettino.it, stava festeggiando con tre amici il Ferragosto sul litorale antistante il lungomare Trieste. Alla polizia del commissariato di Lignano avrebbe raccontato di essere rimasta sola in spiaggia perché gli amici si sarebbero allontanati per aiutare altre due ragazze. A quel punto sarebbe stata avvicinata da tre ragazzi, in due l'avrebbero violentata mentre il terzo avrebbe assistito alla violenza. Poi tutti e tre sarebbero fuggiti.