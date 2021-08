Israele e la pandemia Gerusalemme, rabbino scaccia novax da sinagoga: "Fuori di qui, sei pazzo" Nel video si vede il rabbino inveire ripetutamente contro il no vax definendolo"pazzo" e "diavolo"

Condividi

Ben Zion Mutzafi, un importante rabbino ortodosso dal largo seguito tra i fedeli, ha allontanato dalla sua lezione in una sinagoga a Gerusalemme un uomo contrario alla vaccinazione. L'episodio è stato riferito dal sito di notizie 'Kikar HaShabbat', pubblicazione ortodossa che ha anche diffuso un video dell'accaduto nel quale si vede il rabbino inveire ripetutamente contro il no vax definendolo"pazzo" e "diavolo".Mutzafi - che ad inizio anno nella fase più dura dell'epidemia con parecchie resistenze da parte della popolazione ortodossa aveva ordinato ai suoi seguaci di andare a vaccinarsi - ha poi gridato all'uomo: "Più di 6.500 persone sono morte, basta con queste cose. Vattene fuori di qui, sei pazzo". Alle proteste del no vax il rabbino ha insistito dicendo all'uomo che non gli avrebbe consentito di parlare oltre: "Sei un eretico - ha proseguito - un diavolo".