Usa, Rachel Levine primo ufficiale a quattro stelle trangender E' stata nominata dal presidente Joe Biden ammiraglio del Corpo incaricato del servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti

Una pediatra transgender, Rachel Levine, già viceministro della Sanità in Usa, sarà il primo ufficiale a quattro stelle in Usa. E' stata nominata infatti dal presidente Joe Biden ammiraglio del Corpo incaricato del servizio sanitario pubblico degli Stati Uniti (si tratta in sostanza dei militari che scendono in campo in caso di emergenze sanitarie o disastri naturali). La professoressa universitaria, psichiatra oltreché pediatra, 63 anni, era entrata a marzo nell'amministrazione Biden, diventando la funzionaria federale di più alto rango apertamente transgender negli Stati Uniti. Adesso il nuovo passo in avanti, che lei ha definito, nella cerimonia di giuramento, come "memorabile" e "storico".