Emergenza migrazioni Sbarchi inarrestabili, la protesta dei turisti e pescherecci che diventano scafisti Flusso inarrestabile di sbarchi, anche autonomi con pescherecci che diventano scafisti. A Lampedusa hotspot al collasso e turisti inferociti per il caos sulle partenze delle navi. La Ministra Lamorgese: situazione inaccettabile. Musumeci: Stato impotente

Mentre oggi il Senato vota la richiesta di processo per l'ex ministro matteo Salvini sul caso Open Arms, a causa delle condizioni favorevoli del mare, continuano inarrestabili gli arrivi di rifugiati e irregolari sulle coste del nostro paese. Ma "a Lampedusa la situazione è inaccettabile" ha detto la ministra Lamorgese reduce dai colloqui a Tunisi, che ora lavora con la maggioranza sul provvedimento che supera i decreti sicurezza firmati dal leader della Lega. E anche il governatore Musumeci ha parlato di "Stato impotente".Tutto questo mentre questa mattina altri 4 sbarchi i sono verificati sulle coste di Lampedusa, fra cui due approdi direttamente al molo Favarolo e al molo commerciale, per un totale di 47 immigrati.La Guardia di finanza ha prima fermato 7 e poi 9 tunisini sulla terraferma. Al largo, una motovedetta delle Fiamme gialle ha intercettato invece due barchini: uno con 10 tunisini e l'altro con 21 migranti, fra cui 4 minori e 5 donne, una delle quali ucraina. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola per essere identificati.Ma l'hotspot di Imbricola è in emergenza, nei giorni scorsi erano oltre 650 le persone in attesa di controlli, ben oltre il limite previsto di una sessantina. Sono dunque iniziati i trasferimenti che continuano con lo scopo di svuotarlo, cercando di garantire anche che vengano rispettate le misure di sicurezza e sanificazione anticovid.Una nave militare trasferirà oggi a Pozzallo 160 migranti provenienti da Lampedusa. I migranti verranno sottoposti ai test rapidi per rilevare la presenza eventuale del Covid 19. Completata la procedura, verranno portati con dei pullman a Palermo. I 42 tunisini sbarcati autonomanenteieri a Caucana nel Ragusano, troveranno ospitalita' in una struttura a Giarre. I 118 arrivati sulla nave della Guardia di finanza 'Denaro" in tarda serata ieri sera sono invece stati trasferiti al centro Don Pistro in contrada Cifali, a Ragusa.Trasferimenti vengono effettuati anche dalla tensostruttura di Porto Empedocle (Agrigento) verso centri d'accoglienza in tutta Italia. Ieri sono stati 410 i migranti trasferiti dall'hotspot di Lampedusa grazie anche alla Guardia di Finanza e della Guardia Costiera. I trasferimenti di 250 migranti avverrà dopo i tamponi effettuati per verificare se tra loro ci sono persone positive al Covid 19. Ieri a Lampedusa Sull'isola sono stati effettuati 50 tamponi.Altri 50 migranti sono partiti a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto questa mattina. La nave Sansovino che avrebbe dovuto trasferire 200 migranti invece, non è arrivata. Secondo la compagnia di navigazione, a causa di una avaria ma secondo i passeggeri che sarebbero dovuti partire ieri sera da Porto Empedocle è stata colpa dell'eccessivo ritardo che ha accumulato. Le operazioni di sanificazione dopo ogni viaggio infatti, durano diverse ore. La nave Sansovino ieri mattina dopo essere uscita dal porto è rientrata per consentire l'imbarco a circa 200 migranti ritardando così di diverse ore la partenza alla volta di Porto Empedocle. Per stasera è prevista regolarmente la partenza verso le Pelagie.Il Viminale fa sapere in una nota che è "dal 16 luglio sono ripresi i voli per i rimpatri verso la Tunisia con charter organizzati per un totale di 80 cittadini tunisini trasferiti dopo il blocco legato al lockdown. Obiettivo - dicono - aumentare, anche con contingenti straordinari, il numero di rimpatri settimanali.In gran parte, infatti, sono arrivi provenienti dalla Tunisia, anche tramite sbarchi autonomi. Al 24 luglio su 11.191 migranti sbarcati in Italia, ben 5.237 sono partiti dalla Tunisia e di questi quasi 4mila sono cittadini tunisini". Secondo i magistrati della Procura di Agrigento pescatori tunisini si trasformano in scafisti. L'ultima indagine ha portato all'arresto di 23 tunisini. "Sembra essere tornati a dieci anni fa - dice il Procuratore aggiunto di Agrigento Vella in una intervista a La Stampa."Prima i pescherecci viaggiavano senza reti o attrezzature proprio perché in realtà dovevano solo trasportare i migranti, ora fanno l'uno e l'altro e i pescatori fanno anche gli scafisti. Abbiamo trovato a bordo reti, anche se asciutte e un po' di pesce". Quindi i pescherecci attraversano il Mediterraneo senza destare alcun sospetto, così come la presenza di barchini a bordo.Sono centinaia i barchini di piccole dimensioni arrivati in queste settimane a Lampedusa. "Sono quasi tutti tunisini e quindi migranti economici - spiega Vella - che quasi mai possono avere protezione umanitaria anche se c'è chi prova a fare il furbo con stratagemmi". "Ogni giorno sequestriamo una trentina di barche e trattiamo una ventina di arresti in flagranza perché si tratta di persone già espulse".Il magistrato non nasconde la sua preoccupazione: "Purtroppo il clima a Lampedusa è cambiato, stiamo monitorando la situazione dell'ordine pubblico".E infatti a Porto Empedocle è stata una notte di tensione in cui diversi turisti hanno chiesto il rimborso del biglietto dopo avere atteso la nave a Lampedusa, arrivata in ritardo e mai più ripartita. Stando al racconto delle persone a bordo della nave, il ritardo sarebbe dovuto alle procedure di imbarco di più di 300 migranti, poi effettivamente scesi e collocati, a piedi, nella vicina tensostruttura di Porto Empedocle, già satura.Dopo la sanificazione dei locali, alcuni dei vacanzieri diretti a Lampedusa sono stati invitati a dormire a bordo della nave. Molti però hanno preferito ritornare a casa, non senza rabbia: alcuni turisti, in escandescenze nei locali della biglietteria, sono stati identificati dalle forze dell'Ordine, che hanno sorvegliato l'area del porto per tutta la notte.