Ragazzi italiani, emozioni 'sospese' tra divertimento e abuso

Emozioni sbagliate, come esibizionismo e sopraffazione, si ritrovano nelle 'baby gang', termine sempre più spesso agli onori delle cronache. Per indicare aggregazioni giovanili, quasi sempre poco strutturate se non proprio "improvvisate", che fanno del vandalismo, della rissa e della violenza gratuita le loro ragioni sociali.Un fenomeno in crescita 'a macchia di leopardo' che - come dimostra anche l'episodio del- ha una sua specifica dimensione virtuale di "rivendicazione" via social.Secondo l'analisi di "Poliziamoderna", il periodico ufficiale della Polizia di Stato, le bande giovanili si possono distinguere essenzialmente in tre sottocategorie.La prima è quella costituita da ragazzi che quasi sempre si mettono assieme spontaneamente per commettere reati sospesi tra il "divertimento" e l'abuso, e che pure - in particolari contesti - possono diventare gravissimi: è il caso, tra gli altri, dell'uomo vittima di sevizie del "branco" a Manduria. Si tratta di "ragazzi che traggono dalla coesione un senso di forza, talvolta di onnipotenza": in sostanza, da soli non avrebbero mai il coraggio di entrare in azione, in gruppo - spesso sotto l'influenza di un leader - diventano pericolosi.La seconda tipologia è tipica delle aree - tendenzialmente metropolitane - a più alta densità mafiosa: i minori 'respirano', loro malgrado, modelli di cultura criminale e cercano di replicarne i comportamenti. Un caso emblematico, nell'area partenopea, è quello delle cosiddette "stese", scorribande di giovani armati a bordo di scooter. "Un ibrido, in fondo - spiegano gli investigatori - tra una baby gang e i 'baby camorristì, ai quali le organizzazioni malavitose affidano compiti via via più impegnativi".Terza ed ultima categoria è quella dei latinos, formata da figli di immigrati di seconda generazione di origine ispanica di età differenti: l'humus è quello delle periferie delle grandi città del nord. Si tratta di vere e proprie strutture organizzate che "in qualche modo cercano di recuperare l'orgoglio della propria appartenenza etnica, creando le pandillas, le bande di strada d'ispirazione sudamericana".Difficile, se non impossibile, è individuare una matrice socio culturale. Le bande giovanili spesso sono formate da giovani di famiglie problematiche o a basso reddito, dove è più alta la dispersione scolastica, ma non di rado il fascino del gruppo conquista adolescenti "normali", che appartengono a famiglie della media borghesia e a quartieri bene: magari hanno in tasca una generosa "paghetta" e lo smartphone di ultima generazione e la rapina ai danni della vittima di turno asseconda solo un bisogno di sopraffazione fine a se stesso. Nessun rito di iniziazione, come accade nelle gang statunitensi o latino americane, e pochi, essenziali codici di comportamento. La parola chiave è "condivisione:" di regola il raid finisce nella memoria del cellulare, con video che restano nelle ristrette chat di gruppo o sui social, soprattutto su quelli più "in" tra i giovanissimi. In un vuoto ideologico sempre più evidente, con la politica completamente ignorata o quasi, il 'branco' non è indifferente - anzi - al richiamo dell'alcol (più che delle droghe) e musicalmente predilige rap e trap.Da una ricerca dell'Osservatorio nazionale sull'adolescenza emerge che il 6,5% degli under 18 fa o ha fatto parte di una "banda" giovanile, il 16% ha commesso atti vandalici, tre su dieci hanno partecipato a una rissa. È all'interno di questo range che si inquadra, ma non si esaurisce, il fenomeno. Dai dati del ministero della Giustizia si evince che, in genere, "la criminalità minorile è connotata dalla prevalenza dei reati contro il patrimonio, in particolare furti e rapine". Frequenti le violazioni delle disposizioni in materia di stupefacenti, "mentre tra i reati contro la persona prevalgono le lesioni personali volontarie". Nel dettaglio, dei 51.900 reati addebitati a minori nel 2020 (il dato è aggiornato al 15 novembre) il 24,3% sono contro la persona e il 43% contro il patrimonio. E dei reati contro la persona, il 39,8% sono lesioni personali volontarie, il 16,1% minacce, il 7,5% violenze sessuali, il 7,4% violenze private e il 4,7% risse. La maggior parte dei minori autori di reato è in carico agli Uffici di servizio sociale per i minorenni (12.041 maschi e 1.305 femmine, per lo più straniere, provenienti da ex Jugoslavia e Romania): l'età della prima resa in carico è di meno di 14 anni per 116 minori e 14 anni per 877. Sempre al 15 novembre, i presenti negli istituti penali per minorenni erano 306 (ma più della metà, 176, ha tra i 18 e i 24 anni); 816 gli ingressi.