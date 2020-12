Il Collegio elettorale vota il 14 dicembre Usa 2020, domani il voto dei Grandi elettori. Trump: continuerò battaglia legale "L'America rischia di avere un presidente illegittimo", ha detto il presidente uscente in un'intervista a Fox News

Condividi

MOST CORRUPT ELECTION IN U.S. HISTORY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2020

"L'America rischia di avere un presidente illegittimo, ma la battaglia non è finita". Così Donald Trump in un'intervista a Fox News alla vigilia del voto del Collegio elettorale che decreterà Joe Biden come 46° presidente degli Stati Uniti."Continueremo ad andare avanti nella nostra lotta", ha aggiunto il presidente uscente, lungi dal cominciare a considerare la concessione di questa vittoria. Trump ha quindi ribadito le sue accuse di "elezioni truccate", ribadendo come in alcuni stati si siano contati voti di persone decedute."In che modo stati e politici confermano un'elezione in cui la corruzione e le irregolarità sono documentate dappertutto?", ha scritto su Twitter, nonostante nessuna autorità statale e federale abbia certificato irregolarità diffuse, tali da ribaltare l'esito delle votazioni. Sono "le elezioni più corrotte della storia degli Stati Uniti!", ha ribadito Trump nel corso dell'intervista a Fox News. Quello che è successo in questo Paese, ha attaccato, è una roba da "Terzo mondo".

A smuoverlo dalle sue posizioni non ci è riuscita neanche l'Alta Corte della Georgia che ha rigettato un altro ricorso dei repubblicani dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato la massiccia offensiva avviata dal Texas. Intanto l'ira del tycoon si è abbattuta sul procuratore generale William Barr per non aver parlato delle indagini su Hunter Biden, il figlio del presidente eletto, provocando un danno ai repubblicani. Perché "non ha rivelato al pubblico la verità, prima delle elezioni", ha scritto Trump su Twitter. Secondo il New York Times, il magnate starebbe perfino pensando di silurare Barr a ridosso della scadenza del mandato.



I sostenitori del tycoon sabato sera hanno marciato per le strade di Washington per contestare il risultato delle elezioni. Nella capitale sono avvenuti scontri con gli oppositori di Trump, fermi e ferimenti. La polizia del distretto di Columbia ha affermato di aver arrestato quasi 30 persone per una serie di reati, dall'aggressione al possesso di armi. La violenza è scoppiata sabato dopo il tramonto. Quattro uomini sono stati accoltellati intorno alle 22 dopo una rissa in centro e otto agenti sono rimasti feriti. La polizia ha cercato di dividere i sostenitori di Trump dai suoi oppositiori. All'inizio della manifestazione il presidente ha sorvolato la folla a bordo dell'elicottero Marine One mentre usciva dalla città per vedere la partita di football Army-Navy a West Point, dove è stato poi avvistato senza mascherina, generando ulteriori polemiche e l'ira sui social.