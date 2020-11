Milano, rapina in banca, malviventi entrati da sotterranei: sono in fuga

Foto da Fb/Gianluca Boari, capogruppo della Lega

Condividi

Rapina in banca questa mattina a Milano. Presa di mira la filiale della Credit Agricole in via Antonio Stoppani all'angolo con piazza Ascoli. Sul posto e' intervenuta la Polizia di Stato che ha circondato la banca. I rapinatori sono in fuga. "Sono entrati dai sotterranei,eravamo in tre all'interno dell'agenzia quando mi sono accorto ho urlato 'c'è una rapina' ed una collega è riuscita a scappare' ". Così il direttore della filiale della Credit Agricole di piazza Ascoli a Milano rapinata questa mattina. Il direttore ha parlato tenendo del ghiaccio sulla nuca ed ha spiegato che c'è stata "una breve colluttazione ma non hanno infierito su di me". Non è ancora chiaro quanti fossero i rapinatori.