Mercoledì 3 dicembre Le notizie dal mondo La rassegna stampa internazionale di Rainews a cura di Paolo Cappelli

Giornata difficile per Donald Trump. In seguito da più indagini aperte - l’ultima sulla concessione della grazia presidenziale in cambio di bustarelle – non trova più la sponda del Dipartimento di Giustizia. Anche per Barr quelle del 3 novembre sono state elezioni non taroccate. Per i NYT il presidente sta pensando ad uno scudo penale per sé e per tre dei suoi figli. Negli USA, seconda ondata del virus particolarmente impietosa: virale il tweet di un 23enne colpito da ictus.Barr rompe con Trump sulle denunce di brogli elettorali. Per l’attorney general, nessuna prova di truffe o macchinazioni in grado di alterare l’esito complessivo del votoColpo a Trump, Barr non vede basi a sostegno dei brogli elettorali dichiarati più volte dal presidente e su cui hanno insistito i suoi avvocatiTrump ha parlato di grazia per tre figli, Kushner, e GiulianiIl presidente Trump ha discusso con i consiglieri se concedere la grazia preventiva ai suoi figli, a suo genero e al suo avvocato personale Rudolph W. Giuliani, e ha parlato con il signor Giuliani di grazia la scorsa settimana, secondo a due persone informate sulla questione. Trump ha detto di essere preoccupato che un Dipartimento di Giustizia a guida Biden possa cercare ritorsioni contro il presidente, prendendo di mira i tre più grandi dei suoi cinque figli - Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump - così come il marito della signora Trump, Jared Kushner, un consigliere senior della Casa Bianca. I colloqui tra Trump e Giuliani sono avvenuti in una fase che vede l'ex sindaco di New York alfiere delle denunce dei presunti brogli alle elezioni di quest’anno, che Trump proclama ancora pubblicamente di aver vinto.Il Dipartimento di Giustizia indaga su un possibile giro di tangenti legato alla grazia presidenzialeIl Dipartimento di Giustizia sta indagando su un potenziale crimine correlato all'incanalamento di denaro alla Casa Bianca o al comitato politico riconducibile a Trump in cambio di una grazia presidenziale, secondo i verbali del tribunale divulgati ieri dalla corte federale. Nelle 20 pagine di documenti parzialmente oscurati, resi pubblici dal tribunale distrettuale di Washington DC ieri si evince che il giudice Beryl Howell ad agosto abbia autorizzato una richiesta da parte dei pubblici ministeri di accedere a documenti contenuti in alcuni apparati ottenuti durante una perquisizione. CNN parla di 50 dispositivi digitali tra cui iPhone, iPad , laptop, chiavette USB. I documenti non rivelano alcun nome di persone potenzialmente coinvolte e nessuno sembra essere stato accusato pubblicamente di un crimine relativo a questa inchiesta. Ma secondo gli inquirenti, questi appartai digitali potrebbero fornire informazioni su un qualche tipo di attività illegale, tra cui "uno schema segreto di lobbying" e una sorta di cospirazione per "un contributo politico sostanziale in cambio di una grazia presidenziale" o di "una decisione di sospensione della pena" per un imputato, il cui nome è stato omesso.Ilprova a ironizzare sui primi passi, poco graditi, della nuova amministrazione Biden il WSJ, che nella foto ritrae il presidente eletto fresco di gesso alla caviglia destra infortunata mentre giocava con il cane. La transizione va avanti nonostante tutto, dice il quotidiano, che nell’editoriale loda il coraggio del segretario alla Giustizia Barr, che ha escluso frodi su larga scala “che avrebbero potuto comportare un risultato diverso nelle elezioni". Barr ha detto che le accuse di frodi dettagliate, con alcune che "potenzialmente coprono qualche migliaio di voti", sono allo studio. Ma il presidente Trump è dietro di 150.000 voti nel Michigan, 80.000 in Pennsylvania e 20.000 in Wisconsin, ricorda il WSJ .Trump minaccia di porre il veto alla legge per la Difesa a causa dei social mediaIl presidente minaccia il veto sulla legge per la Difesa da 740 miliardi di dollari se non include una misura per eliminare lo scudo penale di cui godono i social media. La sezione 230 del 'Communication Decency Act' che garantisce ai social immunità per i contenuti pubblicati dagli utenti nei post è una “seria minaccia per la nostra sicurezza nazionale e per l'integrità delle elezioni – sostiene Trump - Il nostro Paese non sarà mai al sicuro se si consente che rimanga in piedi", ha twittato.Riley Beherens ora ringrazia tutti per la solidarietà e l’incoraggiamento ricevuti negli ultimi giorni, dopo che un suo post è diventato virale. 23 anni, dell’Arizona, ha accusato un mini ictus a causa di covid-19. “Se non prendete sul serio il virus, leggete la mia storia”. E ha raccontato di essere andato al pronto soccorso perché avvertiva debolezza nel lato sinistro del corpo. Poi dolori al petto e mal di testa. Mercoledì scorso è risultato positivo al COVID-19. ”Prima di tutto questo, ero un atleta giovane e sano senza grandi problemi di salute. Ora mi è stato detto che probabilmente non tornerò mai più a fare sport di contatto a causa di danni ai polmoni e al cervello".Ieri negli USA 2.604 morti da coronavirus.Robert Kock Institut segnala 17mila nuovi contagiati e soprattutto 487 morti in 24 ore in Germania, record dall’inizio della pandemiaVia libera delle autorità al vaccino entro fine annoChe cosa e quando si riapreA Vienna le trattative sono andate avanti per ore tra i partner del governo. Secondo quanto riferito, i Verdi hanno fatto pressioni per l'apertura delle scuole, i Popolari per l'apertura di scuole e piste da sci. Come sarà il compromesso nel dettaglio lo sapremo solo oggi, quando il Consiglio dei ministri varerà il pacchetto di apertura’Un Natale prudente per i Francesifra distanziamento sociale, spostamenti limitati, ci si prepara a feste in piccoli gruppi, come rivela un sondaggio Ifop il 26% pensa che si sottoporrà a un test Covid, il 40% indosserà la mascherina anche in casa e il 24% prevede tavole separate per gli anziani.