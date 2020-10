La pandemia negli Usa Nelle ultime 24 ore record di morti negli Usa: 1.237 vittime di Covid-19 e oltre 222 mila totali

Gli Stati Uniti nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare un nuovo record mondiale di decessi per coronavirus:, superando per la prima volta da agosto quota 1.200.È quanto risulta dall'analisi dei dati effettuata da Reuters, che constata, il numero più elevato al mondo. Rispetto alla media di ottobre di circa 700 morti al giorno, si tratta di una forte crescita che preoccupa la comunità scientifica americana.Allo stesso modo. Per il terzo giorno consecutivo, gli Usa hanno riportato oltre 60mila nuovi contagi in 24 ore, che portano il totale sopra gli 8,3 milioni. Il dato riflette in parte un incremento dei test in alcuni Stati.Anche i due sfidanti alle Presidenziali Usa 2020 devono fare i conti con il virus. Trump, e parte della sua famiglia, ha già contratto il coronavirus mentre il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è risultato negativo al test in vista del dibattito presidenziale a Nashville contro il tycoon.