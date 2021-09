Record di omicidi negli Usa: il 2020 anno peggiore dal 1960 Aumentati di quasi il 30 per cento

Nel 2020 gli Usa hanno sperimentato il più alto incremento di omicidi da quando si è cominciato a registrarne il numero a livello nazionale nel 1960:+29%. I dati saranno diffusi lunedì ma sono già disponibili sul sito dell'Fbi, come scrive il New York Times. Il precedente record era del 12,7% nel 1968, anno cruciale delle lotte per i diritti civili. Il tasso nazionale di delitti - numero di omicidi ogni 100 mila abitanti - resta ancora un terzo sotto quello dei primi anni '90. I dati per l'anno in corso indicano un aumento più rallentato rispetto al 2020.