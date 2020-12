Consiglio dei Ministri Recovery e Cdm si sdoppiano: iniziati i lavori, mercoledì nuova seduta Un primo esame dovrebbe esserci oggi e l'ok definitivo mercoledì con un consiglio dei ministri convocato alle 20. E' l'ipotesi per il via libera del governo alla struttura di missione sul Recovery Fund

Sul tavolo del consiglio dei Ministri, previsto inizialmente alle ore 9 e slittato alle 12.50, c'è la definizione e attuazione del piano di resilienza nazionale.Sul tavolo del Cdm ci sono i progetti e la governance del Piano di resilienza e rilancio. Proprio sulla governance, però, Italia viva si è messa di traverso. Alla fine il piano potrebbe essere diviso. Oggi, spiegano fonti dell'esecutivo, il governo potrebbe dare il via libera a missioni e componenti. Però per approvare la governance potrebbe essere convocato un nuovo Cdm per mercoledì sera.Le linee guida del Recovery Fund italiano "sono coerenti con l'impostazione Ue, ma non abbiamo ricevuto ancora il piano. Il governo comincerà a discuterlo oggi a Roma, quindi ci potremo pronunciare su aspetti specifici quando lo riceviamo". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, rispondendo alle domande degli eurodeputati. Gentiloni ha precisato che anche molti altri paesi non hanno ancora presentato il piano di ripresa alla Commissione.Ieri sera, in un vertice di maggioranza al quale hanno partecipato i ministri dell'Economia e dello Sviluppo Economico, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli, assieme al premier Giuseppe Conte e ai capigruppo di maggioranza, Italia Viva aveva manifestato la sua contrarietà allo schema di governance prospettata dal presidente del Consiglio, che vede Conte con Gualtieri e Patuanelli sovrintendere al piano di resilienza nazionale affiancati da una task force di tecnici. Una contrarietà ribadita oggi da Matteo Renzi che parla di "metodi sprezzanti" da parte del premier.Si lavora sul piano di resilienza nazionale, con i saldi del Recovery Plan e la bozza di governance. Il tutto sarà poi portato all'attenzione delle parti sociali, imprese e sindacati, e all'esame del Parlamento.Si prevede la creazione di una struttura di missione a Palazzo Chigi con 6 manager, uno per macroarea. In ognuna di queste aree lavoreranno 15 tecnici che avranno il compito di seguire i progetti che il governo indicherà nel Recovery plan italiano. I(piano nazionale di ripresa e resilienza) che assorbiranno i 209 miliardi stanziati da Bruxelles sono: 1) Innovazione; 2) Transizione ecologica, 3) Infrastrutture e trasporti 4) Istruzione, formazione, ricerca e cultura, 5) Parità sociale di genere e territoriale; 6) Salute.da mettere in campo saranno 60, 10 per ogni area, ma digitale e green (da Industria 4.0 all'Ilva fino al superbonus e alla fibra ottica) assorbiranno la metà delle risorse europee. Bruxelles seguirà lo stato di avanzamento dei lavori e i soldi, che arriveranno con piccole tranche ogni sei mesi, andranno spesi entro il 2027. La struttura piramidale con i 6 manager e i 90 tecnici prevede al vertice i ministri economici Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli e il premier Giuseppe Conte.Questodovrà coordinare e velocizzare il Recovery plan, una struttura chiesta proprio dalla Commissione europea per evitare che il programma resti impantanato nella burocrazia dei ministeri. A frenare sulla proposta costruita dal presidente del Consiglio e dal ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, èIl partito di, che ieri sera ha lasciato il vertice di maggioranza, è preoccupato che la politica venga oscurata dal ruolo dei tecnici e si trova in disaccordo sui progetti di spesa. Dopo che il Cdm sarà riuscito a dare il via libera alla struttura per la gestione del Recovery plan, l'intesa verrà presentata alla Camera come emendamento alla manovra. L'Italia dovrà farsi trovare pronta entro fine anno quando, auspicabilmente, saranno superati i veti di Polonia e Ungheria che stanno bloccando il bilancio europeo.Il Pnrr rientra nel programma, strumento temporaneo pensato per stimolare la ripresa. Si tratta del più ingente pacchetto di misure di stimolo mai finanziato dall'Ue. Per ricostruire l'Europa dopo la pandemia di Covid verrà stanziato un totale di 1.800 miliardi di euro, l'obiettivo è un'Europa più ecologica, digitale e resiliente.Tra Recovery Fund e Mes, quella che si apre promette di essere una settimana infuocata per il governo e per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Le tensioni sulla cabina di regia per il Recovery Fund sono solo l'antipasto del piatto portante e potenzialmente indigesto per la tenuta dell'esecutivo: il voto di mercoledì sulla riforma del Mes. Ad essere contrario alla riforma è buona parte del Movimento 5 Stelle, attraversato da divisioni interne fra il partito rigidamente No-Mes e l'ala governista.