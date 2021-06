Riforme Recovery: in Cdm il Dl Reclutamento e il decreto ponte per l'assegno unico Brunetta: "Oggi vareremo le prime tre di 40 riforme che vanno fatte per il Recovery Plan"

Condividi

E' stato convocato nel pomeriggio il Consiglio di ministri che dovrà varare il dl Reclutamento, con migliaia di assunzioni legate al Pnrr.La riunione dovrebbe dare il via libera anche alla "norma ponte" per l'assegno unico per i figli.Nella convocazione inviata ai ministri viene confermato quanto trapelato ieri: le "misure urgenti in materia di assegno temporaneo per i figli minori" valide da luglio a dicembre 2021 saranno approvate oggi. L'intento del governo è per garantire per quest'anno l'assegno alle famiglie che oggi non godano di aiuti per i figli, come quelle degli autonomi fino a 50mila euro di isee, e poi estendere la misura a tutte le famiglie nel 2022.Una riforma per rafforzare il sostegno economico alle famiglie: dopo una fase transitoria di sei mesi, il prossimo gennaio si arriverà alla misura definitiva."Tra poco il Consiglio dei ministri dovrebbe varare il terzo elemento del trittico governance, semplificazione, reclutamento", le prime tre di "40 riforme" che vanno fatte per il Recovery plan. Lo afferma il ministro Renato Brunetta intervenendo al Festival dell'economia di Trento."Se non realizziamo tutto il pacchetto delle 40" riforme "nei tempi prestabiliti, il contratto" con l'Europa per il Pnrr "viene stracciato, non avremo un euro e probabilmente non riusciremo a spendere neanche gli altri 30 miliardi" nazionali - aggiunge Brunetta.