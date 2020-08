Verso il voto Referendum, botta e risposta Di Maio-Forza Italia

Un seggio elettorale

"Quello che vedo in questi giorni è che sta nascendo il fronte del 'no' al referendum. E' un fronte interno alla politica, di establishment, di chi ha da perdere dal taglio dei parlamentari". Lo dice Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, in diretta facebook. Annunciando che "nei prossimi giorni iniziamo una campagna" per il sì al referendum, e per questo "sarò nei territori insieme agli altri parlamentari del M5s. Spiegheremo perché votare 'si'' è una vittoria che ci restituisce come paese la normalità nelle istituzioni della repubblica e ci darà più efficienza" perché "con un numero minore di parlamentari la qualità delle leggi si innalzerà". Quella del referendum, prosegue, "è una battaglia del M5s e di tutti i cittadini italiani. C'è bisogno di far sentire la voce degli italiani rispetto al sì mentre ci sarà una voce dei palazzi che sosterrà il no". Infine, Di Maio ricorda che "non c'è quorum, si vince anche con un sì in più. Quello che sto vedendo tra i citatdini è che c'è voglia di cambiare, di svoltare come paese. Sarà anche un segnale al mondo per dire che siamo capaci di tagliare sprechi e ciò che non serve"."Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio pontifica con una sicumera insieme risibile e patetica. Da portavoce della "nuova casta", Di Maio promuove il Sì al referendum con la motivazione che il No appartiene all'establishment. Ecco la parte risibile: un ministro degli Esteri ritiene di potersi considerare estraneo all'establishment. La parte patetica è anche quella delle menzogne con cui Di Maio ha una certa familiarità. La Francia ha 577 deputati e 346 senatori per 67 milioni di abitanti; la Germania ha 709 deputati, numero variabile in rapporto alla popolazione. Di Maio inganna gli elettori quando afferma che l'Italia ha un parlamentare ogni 64 mila abitanti. E' una menzogna costruita sommando deputati e senatori: infatti 60 milioni di abitanti diviso per 945 da un risultato di 63.492 elettori".Lo afferma Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera."Se, come è più corretto, si divide il numero degli abitanti per il numero dei deputati, il risultato è di 95.238 elettori per un deputato, tanti di più rispetto a Germania e Francia. L'associazione Rousseau, il M5s, Grillo, Di Maio e Crimi vanno avanti da anni manipolando e distorcendo la realtà, hanno ingannato gli italiani per lungo tempo e temono ora che il risveglio delle coscienze con l'affermazione del No finisca per scoprire il bluff del M5s. Votare No significa impedire la formazione di una nuova partitocrazia e assestare un colpo micidiale alle attuali oligarchie che hanno confiscato ogni forma di democrazia all'interno dei partiti", conclude Napoli.