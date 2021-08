Legge su "fine vita" Referendum Eutanasia. Cei: è vittoria dell'individualismo e nichilismo Il monito della Conferenza episcopale italiana a seguito della raccolta firme per il Referendum andata ben oltre le aspettative delle 500.000 firme che lo rendono attuabile

"Grave inquietudine" viene espressa dalla presidenza della Cei per la raccolta di firme per il referendum che mira a legalizzare l'eutanasia nel nostro paese."Chiunque si trovi in condizioni di estrema sofferenza va aiutato a gestire il dolore, a superare l'angoscia e la disperazione, non a eliminare la propria vita - si legge in una nota. Scegliere la morte è la sconfitta dell'umano, la vittoria di una concezione antropologica individualista e nichilista in cui non trovano più spazio nè la speranza nè le relazioni interpersonali"."Non vi è espressione di compassione nell'aiutare a morire - rileva ancora la presidenza della Cei -, ma 'il magistero della Chiesa ricorda che, quando si avvicina il termine dell'esistenza terrena, la dignità della persona umana si precisa come diritto a morire nella maggiore serenità possibile e con la dignità umana e cristiana che le è dovuta' (Samaritanus bonus, v, 2)".