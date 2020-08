Boccia: richiesta presidenti subito accolta da Premier Incontro governo-regioni su trasporti il 10 agosto Bonaccini: serve collaborazione istituzionale in vista di settembre

Si terrà il 10 agosto l'incontro chiesto dalle Regioni sul trasporto pubblico locale con i ministri Boccia, Speranza e De Micheli. Lo afferma il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia sottolineando che "la richiesta avanzata da Bonaccini è subito stata accolta dal presidente del Consiglio".La conferenza delle Regioni aveva chiesto un incontro urgente ai ministri della Salute Roberto Speranza, delle Infrastrutture Paola De Micheli e degli Affari regionali Francesco Boccia, sul tema del trasporto pubblico. Lo aveva detto il presidente della Conferenza Stefano Bonaccini in vista del nuovo Dpcm sottolineando che "occorre collaborazione istituzionale per fare tutto ciò che è possibile per la prevenzione nella fase di ripartenza". Bonaccini ha ricordato infatti che, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, "a settembre riapriranno le scuole e riprenderanno a pieno ritmo gran parte delle attività lavorative".