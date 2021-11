All'orizzonte ci sono possibili commissariamenti Regioni: con la manovra a rischio i bilanci, mancano 2 miliardi di euro per le spese Covid-19

Condividi

Diverse Regioni rischiano di chiudere i i bilanci in deficit perché, in assenza di fondi aggiuntivi in manovra, quelle che non potranno coprire i deficit rischiano dunque il commissariamento e, tra le conseguenze, il blocco delle assunzioni con la pandemia ancora in corso. E' quanto si apprende da fonti delle Regioni, che già in un documento dello scorso settembre redatto dal coordinamento Salute della Conferenza delle Regioni, avevano segnalato al Mef il rischio di un buco da oltre 2 miliardi nella copertura delle spese Covid 2021 rispetto al 2020. Al momento - si apprende ancora - ci sarebbero "interlocuzioni in corso" con il governo.Le Regioni rinnovano l'allarme sul deficit a causa di un surplus di spesa per la pandemia: “Rimborsi Covid subito o qui si rischia il corto circuito”. A rinnovare le preoccupazioni degli Enti locali è l’assessore alla sanità della Regione Toscana Bezzini: “Sono positivi gli annunci di aumento di risorse del Fondo sanitario nazionale per i prossimi tre anni, però si rischia un corto circuito, anche narrativo: da un lato le prospettive positive dei prossimi anni, dall’altro le pesanti difficoltà che oggi vivono le Regioni”."Per coprire i deficit e chiudere i bilanci della sanità in diverse Regioni in difficoltà, servirebbero complessivamente circa 4 miliardi già nella manovra. Finora le interlocuzioni con il governo non hanno dato gli esiti sperati e non c'è ancora una soluzione. L'alternativa è cambiare le regole o ricevere una parte dei fondi sanitari da stanziare subito in manovra, per poi avere a disposizione il resto nel corso del 2022", afferma il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio.