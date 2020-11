Coronavirus

2020/11/09 18:59

​Coronavirus Marsilio: Abruzzo e altre 4 regioni in zona arancione Oltre ad Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria in area arancione. Domani si deciderà situazione Campania. In atto verifica dati per tutte le altre Regioni. Provincia di Bolzano in area rossa

Coronavirus: 25.271 nuovi casi, 356 morti e 147.725 tamponi da ieri

Coronavirus: 25.271 nuovi casi, 356 morti e 147.725 tamponi da ieri Coronavirus: Pfizer-BioNTech annuncia che il suo vaccino risulta efficace oltre il 90% Condividi "Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì". Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.



La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha dichiarato: "Il governo ora deve garantire sostegno ad attività in crisi".



Domani si deciderà situazione Campania

È in atto, secondo quanto apprende l'Ansa, una ulteriore verifica dei dati epidemiologici che riguarderà tutte le altre Regioni italiane. La giornata di domani sarà dedicata interamente alla situazione della Regione Campania.



Provincia Bolzano zona rossa

Da quanto si apprende, con l'ordinanza che andrà in vigore a partire da mercoledì 11 novembre, passerà in area rossa la provincia di Bolzano. "Il ministro Speranza mi ha anticipato poco fa l’esito della riunione che ha stabilito il passaggio dell’Abruzzo, insieme ad altre quattro Regioni – Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana – nella zona arancione. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì". Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.La presidente della Regione, Donatella Tesei ha dichiarato: "Il governo ora deve garantire sostegno ad attività in crisi".È in atto, secondo quanto apprende l'Ansa, una ulteriore verifica dei dati epidemiologici che riguarderà tutte le altre Regioni italiane. La giornata di domani sarà dedicata interamente alla situazione della Regione Campania.Da quanto si apprende, con l'ordinanza che andrà in vigore a partire da mercoledì 11 novembre, passerà in area rossa la provincia di Bolzano.

Condividi