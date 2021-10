Amministrative 2021 Renzi: "Italia Viva davanti a M5s e nostre liste spesso decisive"

"I dati dai seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da Italia viva. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già eletti sindaci al primo turno".Lo scrive su twitter Matteo Renzi che, in un tweet successivo, aggiunge: "E a chi ironizzava sui sondaggi faccio notare che quasi ovunque le nostre liste sono davanti ai 5 Stelle e spesso decisive per la vittoria dei candidati. Davvero una splendida giornata. Avanti così".