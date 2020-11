A "Mezz'ora in più" su Rai3 Renzi: "Solo noi con le scuole chiuse, riapriamo i licei prima di parlare di cenoni" Messaggio alla sinistra italiana: "La sinistra o è riformista o non vince, Biden lo dimostra". E sui vaccini: "Non facciamo errori"

"Noi siamo l'unico dei grandi Paesi europei che non ha la scuola aperta. Prima di ragionare di come si fa il cenone, possiamo dire che riapriamo i licei? Con la didattica a distanza stiamo regalando ai ragazzi di altri Paesi europei un anno in più di preparazione". Lo ha detto Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata a "Mezz'ora in più" su Rai3.Ora che la distribuzione del vaccino anti Covid sembra avvicinarsi, "mi auguro che le istituzioni non commettano gli stessi errori che si sono fatti sui tamponi, sui banchi a rotelle, sulla seconda ondata. E che ci sia un piano serio, organico, ben strutturato". Il leader di Italia viva auspica anche "che la politica faccia una scelta più complicata, ma più coraggiosa: pensare a come riaprire le scuole in sicurezza. Perché Francia, Germania e Regno Unito non hanno mai smesso di mandare i ragazzi a scuola. E bisogna dire con forza che la didattica a distanza non basta. Vediamo la luce in fondo al tunnel, ma non facciamo gli errori dei mesi scorsi. Le scuole vanno gestite in modo diverso"."L'emergenza Covid continua a colpire, ma la situazione sembra gradualmente migliorare. Sono vicino e abbraccio i tantissimi amici che sono colpiti da questa brutta bestia: facciamo tutti il tifo per voi. Quello che è certo è che ne usciremo solo con il vaccino. In uno strano mondo alla rovescia, abbiamo visto tenaci NoVax convertirsi in apostoli della vaccinazione: della serie meglio tardi che mai. E qualche virologo ormai celebrità televisiva - paradossalmente - diventare l'eroe dei NoVax". La verità è semplice: ci salverà la scienza, non gli apprendisti stregoni. Fosse per me, farei il volontario per testare il vaccino. E, comunque vada, mi consola sapere che, tra qualche settimana, partirà la distribuzione delle prime dosi. Mi auguro solo che le istituzioni non commettano gli stessi errori che si sono fatti sui tamponi, sui banchi a rotelle, sulla seconda ondata. E che ci sia un piano serio, organico, ben strutturato"."La vittoria di Biden è storica per tanti motivi ma bisogna dire che nessun altro dem avrebbe vinto. Vince per un capolavoro politico di Barack Obama che ha fatto ritirare gli altri candidati e la sua vittoria ci dice che si vince al centro. Nel 2021 celebreremo l'anniversario della scissione di Livorno con un grande evento con tanti giovani, dove inviterò Tony Blair. Perché la sinistra o è riformista o perde e la vittoria di Biden lo dimostra"."Oggi c'è uno scontro a Bruxelles. Chi in Europa ci fa la guerra sono gli amici di Salvini e Meloni. Io sognerei che Salvini e Meloni abbassassero i toni anti italiani e anti europei e facessero una destra normale ma non ce li vedo. Non so cosa farà Berlusconi, ma se si staccasse da questo asse sarebbe un fatto positivo, poi non lo so se lo fa"."Rispettiamo i magistrati, ci difendiamo nel processo, faremo delle indagini difensive, interrogheremo le persone e vedremo dove finisce. Vedremo se ci diranno anche scusa o se diranno solo che abbiamo ragione". Per quanto riguarda l'udienza prevista martedì, Renzi ha spiegato che saranno presenti gli avvocati e non lui: "Martedì io sono in Parlamento, ma prima ci sarà un'eccezione di incompetenza territoriale, perché Firenze e incompetente territorialmente". "Facciamo come quelli seri, cresciuti alla scuola democristiana, che si difendono nel processo e non dal processo", ha aggiunto.