Repubblica Ceca. Il Presidente Zeman in terapia intensiva

Il presidente ceco Milos Zeman è stato ricoverato in terapia intensiva, il giorno dopo le elezioni parlamentari, in un momento in cui ha un ruolo chiave nella formazione di un nuovo governo. La conferma arriva dal suo medico dopo che stamane è stato trasportato presso l'ospedale militare per complicazioni legate allo stato di salute ( soffre di diabete e di una neuropatia delle gambe). Il medico fa sapere che al momento non può rendere nota la sua diagnosi.Il presidente ceco è tornato in ospedale dopo solo poche settimane dall'ultimo ricovero. Zeman era stato precedentemente ricoverato il 14 settembre per quelli che il suo ufficio ha definito esami programmati che non avrebbero rilevato problemi o malattie rischiose per la vita. L'ufficio presidenziale riferì allora che il presidente era solo disidratato e stanco. Zeman trascorse quattro giorni nello stesso ospedale nel 2019 per ragioni simili. Il presidente, 77 anni, è un forte fumatore con un debole per gli alcolici e ha sofferto di diabete e neuropatia. Ha difficoltà a camminare e sta usando una sedia a rotelle.La presidenza ceca è un incarico in gran parte cerimoniale, ma il presidente ha il diritto di scegliere il nuovo primo ministro del Paese. In mattinata il capo di Stato ha incontrato a Lany il suo stretto alleato, il primo ministro Andrej Babis, il cui movimento centrista Ano è arrivato secondo alle elezioni di sabato, dopo la coalizione di centrodestra. Il singolo partito di Babis è stato comunque il più votato e Zeman in precedenza aveva riferito che avrebbe affidato l'incarico di provare a formare un nuovo esecutivo proprio al leader del partito (e non della coalizione) più votato. Babis non ha rilasciato commenti dopo l'incontro con Zeman.