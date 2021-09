Napoli Resti umani trovati a Pianura, alla periferia di Napoli Secondo le prime informazioni non confermate si tratterebbe di una donna. I suoi resti in una borsa abbandonata

Macabro ritrovamento a Napoli. I Carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale della città, per esaminare il contenuto di una borsa che potrebbe contenere resti umani.Teatro del ritrovamento via Marano, sulla collina dei Camaldoli, vicino a un muretto in una zona di campagna della strada che porta nell'omonimo comune vicino.Nel pomeriggio si era diffusa la voce del ritrovamento di resti di una donna. Non confermata - secondo l'agenzia AGI - la circostanza che i resti siano stati trovati in una borsa abbandonata. Sul posto medico legale e Scientifica per i rilievi. Secondo quanto scrive l'AGI, i resti umani potrebbero appartenere donna di 80 scomparsa da tempo e sarebbe stato rintracciato un uomo.Secondo quanto riferisce l'Ansa, una persona viene sentita in queste ore dalle forze dell'ordine ma non è ancora chiaro il suo eventuale coinvolgimento nella vicenda.