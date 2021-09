In Cina nuove restrizioni contro gli aborti non terapeutici

La Cina ha emanato nuove linee guida che limitano il numero di aborti eseguiti per "scopi non medici". Il Consiglio di Stato ha pubblicato oggi le nuove regole. Il paese ha già adottato misure rigorose volte a prevenire gli aborti selettivi in base al sesso e le autorità sanitarie hanno avvertito nel 2018 che "l'uso dell'aborto per porre fine alle gravidanze indesiderate era dannoso per il corpo delle donne e rischia di causare infertilità". Il Consiglio di Stato ha affermato che le nuove linee guida "mireranno a migliorare l'accesso generale delle donne ai servizi sanitari pre-gravidanza". L'obiettivo delle nuove misure sembra quello di affrontare il calo del tasso di natalità nel Paese, che i think tank e i ricercatori politici identificano come una delle principali sfide della politica di Pechino nei prossimi decenni.